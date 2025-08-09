Скидки
Голкипер Луи Доминге, подписавший контракт с «Сибирью», вылетел в Новосибирск

33-летний канадский голкипер Луи Доминге отправился в Новосибирск, сообщает хоккейное агентство Titan sport consulting в телеграм-канале. Ранее вратарь подписал однолетний контракт с «Сибирью».

«Луи Доминге отправляется в Новосибирск», — говорится в сообщении.

Фото: t.me/titan_sportco

На счету голкипера 151 матч в Национальной хоккейной лиге и показатель отражённых бросков — 90,5%. Доминге играл за «Аризону Койотс», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Нью-Джерси Дэвилз», «Ванкувер Кэнакс», «Калгари Флэймз» и «Питтсбург Пингвинз». Последние два сезона голкипер провёл в системе «Рейнджерс», выступая в АХЛ за «Хартфорд».

13 апреля 2024 года в матче регулярного чемпионата АХЛ, в котором фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» «Хартфорд Вулф Пэк» обыграл «Спрингфилд Тандербёрдс» (5:3) Доминге стал автором заброшенной шайбы в пустые ворота.

