Североамериканские форварды Джозеф Бландизи и Рокко Гримальди продолжат карьеру в СКА
Как стало известно «Чемпионату», канадский нападающий Джозеф Бландизи и американский форвард Рокко Гримальди продолжат карьеру в СКА. В ближайшее время об этом объявят официально.
Комментарии
