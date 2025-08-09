Скидки
Североамериканские форварды Джозеф Бландизи и Рокко Гримальди продолжат карьеру в СКА

Североамериканские форварды Джозеф Бландизи и Рокко Гримальди продолжат карьеру в СКА
Как стало известно «Чемпионату», канадский нападающий Джозеф Бландизи и американский форвард Рокко Гримальди продолжат карьеру в СКА. В ближайшее время об этом объявят официально.

