Экс-форвард команд КХЛ Теэму Пулккинен подписал контракт с финским клубом из второй лиги

Бывший нападающий клубов КХЛ Теэму Пулккинен подписал контракт с «К-Вантаа» – клубом второго по рангу дивизиона чемпионата Финляндии. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Отметим, что Вантаа — родной город хоккеиста.

В прошлом сезоне форвард поиграл сразу в трёх лигах – чемпионатах Германии (22 игры за «Швеннингер», 11 (4+7) очков), Словакии (16 игр за «Попрад», 5 (3+2) очков) и втором дивизионе Швейцарии («Ла Шо-де-Фон», две игры в плей-офф, 1 (0+1) очко).

За карьеру Пулккинен провёл 83 матча в НХЛ (за «Детройт Ред Уингз», «Миннесоту Уайлд» и «Аризону Койотс»), набрав 22 (13+9) очка. В КХЛ Теэму поиграл за «Трактор», «Локомотив», московское и минское «Динамо» и «Куньлунь Ред Стар». Всего он провёл 319 матчей, в которых забросил 104 шайбы и сделал 82 голевые передачи.