Адмирал — Молот, результат матча 9 августа 2025, счет 3:1, товарищеский матч

«Адмирал» одержал победу над «Молотом» в товарищеском матче
Сегодня, 9 августа, в Острошицком Городке (Беларусь) завершился товарищеский матч, в котором встречались «Адмирал» из Владивостока и клуб Всероссийской хоккейной лиги «Молот» из Перми. Победу одержали хоккеисты дальневосточной команды со счётом 3:1.

Товарищеские матчи (клубы)
09 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 1
Молот
Пермь
1:0     1:1 Николаев (Кицын, Пугачёв) – 14:51 (5x5)     2:1     3:1 Завгородний – 50:00 (5x5)    

На четвёртой минуте первую шайбу забросил нападающий «Адмирала» Кайл Олсон. На 15-й минуте форвард «Молота» Илья Николаев сравнял счёт с передач Максима Кицына и Артёма Пугачёва. На 48-й минуте Дмитрий Завгородний вывел «Адмирал» вперёд. Две минуты спустя Завгородний оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 3:1.

В следующем матче «Адмирал» сыграет с «Ладой» в рамках Кубка Минска. Игра состоится 11 августа.

