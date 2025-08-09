«Адмирал» одержал победу над «Молотом» в товарищеском матче
Сегодня, 9 августа, в Острошицком Городке (Беларусь) завершился товарищеский матч, в котором встречались «Адмирал» из Владивостока и клуб Всероссийской хоккейной лиги «Молот» из Перми. Победу одержали хоккеисты дальневосточной команды со счётом 3:1.
Товарищеские матчи (клубы)
09 августа 2025, суббота. 17:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 1
Молот
Пермь
1:0 1:1 Николаев (Кицын, Пугачёв) – 14:51 (5x5) 2:1 3:1 Завгородний – 50:00 (5x5)
На четвёртой минуте первую шайбу забросил нападающий «Адмирала» Кайл Олсон. На 15-й минуте форвард «Молота» Илья Николаев сравнял счёт с передач Максима Кицына и Артёма Пугачёва. На 48-й минуте Дмитрий Завгородний вывел «Адмирал» вперёд. Две минуты спустя Завгородний оформил дубль и установил окончательный счёт в матче — 3:1.
В следующем матче «Адмирал» сыграет с «Ладой» в рамках Кубка Минска. Игра состоится 11 августа.
