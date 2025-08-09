Главный тренер «Торпедо» Исаков: всё лучшее постараемся оставить в команде

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Алексей Исаков рассказал о подготовке команды к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. Напомним, Исаков возглавил команду в это межсезонье.

«Я приходил работать тренером в «Чайку» после чемпионского сезона, «Торпедо-Горький» была вообще команда «с нуля», поэтому к психологическим нагрузкам привык. С приходом в команду КХЛ пришлось вносить изменения в тренировочный процесс. Каждый год вношу изменения в подготовку, так как хоккей не стоит на месте. Меняются определённые тенденции, требования.

Я подкорректировал многие вещи. Велосипед не изобретаем, работаем по стандартным микроциклам. В первую очередь подтягиваем кондиции на льду, а вечером занимаемся тактической подготовкой. Пересмотрел многие матчи команды за прошлые два сезона, чтобы понять, в каких сочетаниях играли ребята, многие из которых находятся в команде более трёх лет. Что касается прошлого сезона, то мы, конечно, всё лучшее постараемся оставить в команде», — приводит слова Исакова пресс-служба КХЛ.