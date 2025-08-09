Экс-форвард клубов КХЛ Теэму Пулккинен высказался о своём возвращении в Финляндию

Бывший нападающий клубов КХЛ Теэму Пулккинен прокомментировал свой переход в клуб второго по рангу финского дивизиона «К-Вантаа». Отметим, что Вантаа — родной город хоккеиста.

«В своей карьере я принимал неправильные решения и сожалею о них. Я благодарен за возможность вернуться домой и представлять клуб из Вантаа. С нетерпением жду предстоящего сезона», – приводит слова Пулккинена официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне 33-летний форвард поиграл сразу в трёх лигах – чемпионатах Германии (22 игры за «Швеннингер», 11 (4+7) очков), Словакии (16 игр за «Попрад», 5 (3+2) очков) и втором дивизионе Швейцарии («Ла Шо-де-Фон», две игры в плей-офф, 1 (0+1) очко).