Новичок «Торпедо» Соколов: голова на плечах есть, думаю, что выучу систему игры команды

Новичок нижегородского «Торпедо» Егор Соколов рассказал, как проходит его адаптация в команде и поделился ощущениями после первых тренировок в клубе.

«Никаких проблем с акклиматизацией не испытал. Сразу влился в коллектив, со всеми познакомился, со многими пересекался на льду. С Никитой Тертышным поиграли вместе в МХЛ. Разумеется, тренировочный процесс в России отличается от американского. Последний раз по два раза на лёд я выходил пять лет назад. Первый день тяжело, но потом привыкаешь, так как я готовился, а не в кровати лежал.

Решение о возвращении в Россию мною было принято ещё в феврале. Права на меня были у «Автомобилиста», у которого права выкупил себе ЦСКА, с которым я заключил контракт. А потом меня обменяли в «Торпедо». Не знал, что так случится. Но, как я уже сказал в одном из интервью, видимо хоккейный Бог меня от чего-то уберёг.

Рад быть в «Торпедо», в организации, где также находится мой брат. Последние четыре года я играл в обычный «форчек», поэтому конечно придётся привыкать к другой манере игры. До сезона месяц, голова на плечах есть, думаю, что выучу систему игры «Торпедо». Сейчас мы просто набираемся сил к сезону, а ближе к регулярному чемпионату думаю тренер скажет мне, в какой роли меня видит. Сегодня играли в три тройки после тяжёлых трёх тренировочных дней. Через двадцать секунд ноги «вставали». Сегодня во втором периоде у нас более-менее что-то получалось с Владиславом Фирстовым и Дмитрием Шевченко», — цитирует Соколова пресс-служба КХЛ.

25-летний Соколов провёл несколько лет в североамериканских лигах. В минувшем сезоне форвард выступал в составе фарм-клуба «Юты», набрав 44 (22+22) очка в 72 матчах чемпионата АХЛ. В это межсезонье Егор стал игроком ЦСКА, который обменял игрока в «Торпедо» на права на форварда Николая Коваленко.