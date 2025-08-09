Скидки
Хоккей Новости

«Даллас» объявил о переходе нападающего Натана Бастиана из «Нью-Джерси»

«Даллас» объявил о переходе нападающего Натана Бастиана из «Нью-Джерси»
Нападающий Натан Бастиан перешёл из «Нью-Джерси Дэвилз» в «Даллас Старз». Об этом сообщается на официальном сайте «Далласа». Соглашение игрока с клубом рассчитано на один сезон, зарплата хоккеиста составит $ 775 тыс.

27-летний форвард выступал за «Нью-Джерси» с 2018 года. В прошлом сезоне форвард набрал 10 (4+6) очков в 59 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он не сделал результативных действий в пяти играх.

В общей сложности Натан набрал 68 (33+35) очков в 276 матчах регулярного сезона, 264 из которых он сыграл за «дьяволов» и 12 за «Сиэтл Кракен» в сезоне-2021/2022, после того как был выбран «Сиэтлом» на драфте расширения НХЛ 2021 года.

