«Огонёк начал заново гореть». Форвард «Торпедо» Гончарук — об изменениях в клубе

Нападающий «Торпедо» Сергей Гончарук высказался об изменениях в нижегородском клубе. В это межсезонье команду возглавил Алексей Исаков, сменивший Игоря Ларионова.

«В отличие от прошлого сезона всё намного интенсивнее. Всё более четко, кто куда бежит и кто что делает. Нарабатываем вещи, которые будем использовать во время игр. Самое главное, что огонёк начал заново гореть и мы все с позитивом выходим на работу. Тренерский штаб создаёт большой объём интенсивности, чтобы потом это перешло на игру. Что-то есть похожее на то, как было, когда в «Торпедо» работал Андрей Козырев. В прошлом сезоне ребята в «Торпедо-Горький» делали это в целом. Что-то есть похожее, но мы чуть в другой стороне. Вектор на интенсивность и быстроту. То, что часть игроков стали Чемпионами России, это уже история.

У нас нет деления на старожилов, мастеров, чемпионов и так далее. Мы делаем одно дело. Самое главное, чтобы мы стали одной семьёй, и чтобы в команде не было токсичных. Сейчас всё круто и классно, никаких кучек и отдельных компаний, все друг с другом общаются и друг друга уважают. Себя старожилом команды не чувствую, несмотря на то, что уже седьмой сезон в «Торпедо» начну. Просто чувствую себя в Нижнем Новгороде как дома», — приводит слова Гончарука пресс-служба КХЛ.

