Фастовский — о «Салавате»: не вижу предпосылок говорить, что будет грандиозный провал

Бывший генеральный менеджер «Сибири» Кирилл Фастовский высказался о сокращении зарплатного бюджета «Салавата Юлаева».

«Пока клубу это удаётся. Акцент на игроков поменяется, и будет больше внимания молодым игрокам, которые получат больше игрового времени – при этом на них будет больше ответственности. Требования к спортивному результату для «Салавата Юлаева» никто снижать не собирается. Безусловно, команда продолжит борьбу за высокие места. Конечно, в каких-то аспектах Виктору Козлову будет сложнее.

Но пока я не вижу предпосылок, чтобы говорить, что будет грандиозный провал и команда вылетит из пула основных претендентов на выход в плей-офф. Посмотрим, как команда пройдёт адаптацию к новым реалиям в регулярном чемпионате и какого уровня к концу регулярного сезона удастся добиться Козлову», – приводит слова Фастовского «Бизнес Online».