Рекордсмен НХЛ Марк Аркобелло завершил карьеру в 36 лет и стал тренером юниоров «Лугано»

Американский нападающий Марк Аркобелло завершил профессиональную карьеру в 36 лет и присоединился к тренерскому штабу юниорской команды «Лугано» U18. Об этом сообщает Swiss Hockey News.

Последние девять сезонов Аркобелло отыграл в Швейцарии, четыре года выступая за «Берн», с которым дважды становился чемпионом страны, а также был лучшим бомбардиром и MVP сезона-2016/2017, и пять сезонов — за «Лугано». В регулярных чемпионатах он провёл 446 матчей, набрав 403 (149+254) очка, в плей-офф — 73 игры и 66 (24+42) очков.

В НХЛ Аркобелло сыграл 139 матчей, набрав 53 (24+29) очка. В сезоне-2014/2015 он повторил рекорд лиги, сыграв за четыре команды («Эдмонтон Ойлерз», «Нэшвилл Предаторз», «Питтсбург Пингвинз», «Аризона Койотс») за один сезон. Рекорд был впервые установлен Деннисом О’Брайеном в сезоне-1977/1978.