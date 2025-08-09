Скидки
Игрок «Торпедо» Шавин: в межсезонье много событий произошло, но мы не смотрим на других

Игрок «Торпедо» Шавин: в межсезонье много событий произошло, но мы не смотрим на других
Нападающий «Торпедо» Никита Шавин поделился мнением относительно изменений в нижегородском клубе. В это межсезонье команду возглавил Алексей Исаков, сменивший Игоря Ларионова, который стал главным тренером СКА.

«Не скажу, что «Торпедо» сильно изменилось по сравнению с прошлым сезоном. Небольшая рихтовка, не более того. К изменениям формы команды отношусь положительно, мне очень нравится. В раздевалке на новой ледовой арене уже присмотрел себе место. Буду сидеть между Кириллом Ворониным и Андреем Белевичем, в одной тройке с которыми заканчивал прошлый сезон.

В КХЛ в это межсезонье много событий произошло, но мы не смотрим на других. Знаю, что с «Ладой» шесть игр сыграем, потому что Сергей Гончарук оттуда родом. Будут ли эти матчи принципиальные? Не мне про это говорить. 6 сентября, когда в гости приедет СКА, наверное, будет принципиальный матч. Но нам в каждом матче есть что доказывать. Моя цель на сезон максимально помочь команде достичь Кубка Гагарина. Завоевали один кубок, но этого мало», — приводит слова Шавина пресс-служба КХЛ.

