«Это безобразие». Фетисов — о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов назвал безобразием запрет от руководства Национальной хоккейной лиги в отношении российских игроков на привоз Кубка Стэнли в Россию.

«Это уродство. Есть прописанные правила, что хоккеист, выигравший Кубок Стэнли, имеет право у себя на родине провести с трофеем два дня, поучаствовать в благотворительных мероприятиях. В 1997 году я выиграл свой первый Кубок Стэнли, после чего пришел к Гэри Беттмэну и сказал ему: «Я хочу привезти трофей в Москву». Он ответил: «Нет, у вас там везде бандиты. Не будет тебе Кубка Стэнли». Но я хотел привезти Кубок Стэнли в Москву, и я его в итоге привёз, добился этого разрешения от НХЛ.

То, что происходит сейчас, я не понимаю. НХЛ показывает толерантность и следует спортивному принципу, не допускает дискриминации по отношению к россиянам, но в то же время вводит какие-то ограничения на пользование трофеем, который завоевывается кровью и потом. Это безобразие», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

«Не стал бы драматизировать эту ситуацию». Фетисов — о снижении количества клубов в КХЛ
Все новости

