Хоккейная Лига чемпионов ввела новые правила при игре в овертаймах

Хоккейная Лига чемпионов на своём сайте объявила о нововведениях при игре в овертаймах, которые проходят в формате 3х3.

Теперь, согласно новым правилам, командам, контролирующим шайбу в зоне соперника, нельзя будет выходить в среднюю зону. В случае нарушения правила судьи остановят игру и назначат вбрасывание в зоне защиты нарушившей команды.

Отмечается, что правило было введено в связи с увеличением числа матчей, доходящих до серий буллитов.

В текущем формате Лига чемпионов проводится с сезона-2014/2015. С сезона-2023/2024 число участников каждого розыгрыша было сокращено до 24. Действующим победителем турнира является швейцарский «Цюрих».

