Главный тренер «Сибири»: не все легионеры ещё прибыли в расположение команды

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал о подготовке к новому сезону-2025/2026.

— В подготовке сделали акценты на том, что не получалось в прошлом сезоне. Ребята пришли в хорошем состоянии, идёт большая нагрузка в зале. Работаем микроциклами, уже идёт третий. План работы все знают, готовимся.

— Уже готовитесь к предсезонным матчам?

— Любой товарищеский матч лучше тренировочного процесса. Нужен игровой ритм, которого нам не хватает. К сожалению, не все игроки приехали ещё в расположение команды, касается это иностранцев. Две игры с командами ВХЛ будут хорошей пищей для размышления.

— К товарищеским матчам все приедут?

— Да, должны. Сегодня двое приедут. Посмотрим их на льду, через эти игры они быстрее наберут форму, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.