Епанчинцев — о физической форме Фэрренса: пока тяжело сказать, готовим его планомерно

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев рассказал, в какой форме находится новичок клуба защитник Дэвид Фэрренс.

— Как оцените физическое состояние Фэрренса?

— Пока тяжело сказать, это его третий лёд всего. Стараемся его подвести к нужной форме. Также уделяем время его адаптации, готовим его планомерно, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Прошлый сезон 25-летний Фэрренс провёл в финской лиге, сыграв за команду «KooKoo» 57 матчей, забив два гола и отдав 35 результативных передач при показателе полезности «+26». На драфте НХЛ 2017 года Фэрренс был выбран в третьем раунде под общим 92-м номером командой «Нэшвилл Предаторз». Всего на счету защитника две игры в НХЛ.