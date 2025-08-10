Александр Барков привёз Кубок Стэнли в родной Тампере

29-летний капитан «Флориды Пантерз» финский нападающий Александр Барков провёл день с Кубком Стэнли в родном Тампере. Форвард сфотографировался с трофеем на мостике у водоёма, а также устроил вечеринку на PadelOne Arena в Кивимихенкату. Она включала в себя поход в сауну и угощение домашней едой после встречи с фанатами.

«Надеюсь, мама приготовит что-нибудь, что я смогу съесть из Кубка. Я много ем, но готовить не умею. Курица-гриль и сосиски-гриль — вот и всё, что я могу приготовить», — приводит слова Баркова пресс-служба НХЛ.

Фото: Из личного архива Александра Баркова

Барков — двукратный участник Матча всех звёзд НХЛ, является капитаном «Пантерз» с 2018 года. В прошлом сезоне он в третий раз за карьеру (и во второй раз подряд) получил приз «Селке Трофи» как лучший нападающий оборонительного плана в лиге, а также приз имени Кинга Клэнси за лидерские качества и вклад в благотворительность. Он также является единственным капитаном «Флориды» финского происхождения, приведшим команду к победе в Кубке Стэнли.