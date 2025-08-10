«Они тянутся к такому капитану, как Широков». Епанчинцев — о молодых игроках «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос о молодых хоккеистах клуба, отметив капитанскую роль в команде Сергея Широкова.

— В концовке прошлого сезона вы высказывались о том, как работают молодые игроки. Они вас услышали, настрой поменялся?

— Ребята работают на пределе, вопросов нет. С таким капитаном, как Сергей Широков, вся молодёжь тянется, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Этим летом «Сибирь» продлила контракт с 39-летним нападающим Сергеем Широковым. Соглашение рассчитано на один сезон. Широков — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира (2012, 2014), обладатель Кубка Гагарина 2017 года.