Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Они тянутся к такому капитану, как Широков». Епанчинцев — о молодых игроках «Сибири»

«Они тянутся к такому капитану, как Широков». Епанчинцев — о молодых игроках «Сибири»
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос о молодых хоккеистах клуба, отметив капитанскую роль в команде Сергея Широкова.

— В концовке прошлого сезона вы высказывались о том, как работают молодые игроки. Они вас услышали, настрой поменялся?
— Ребята работают на пределе, вопросов нет. С таким капитаном, как Сергей Широков, вся молодёжь тянется, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Этим летом «Сибирь» продлила контракт с 39-летним нападающим Сергеем Широковым. Соглашение рассчитано на один сезон. Широков — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира (2012, 2014), обладатель Кубка Гагарина 2017 года.

Материалы по теме
Главный тренер «Сибири»: не все легионеры ещё прибыли в расположение команды
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android