«Хочу быть лучше, чем в прошлом году». Барков — о своих перспективах в новом сезоне НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков оценил прошлый сезон в НХЛ и рассказал о своих амбициях в новом.

«Прошлый год был таким напряжённым. У меня даже не было возможности сесть и подумать о том, что произошло. Теперь у меня есть такая возможность. В прошлом году у меня не было какого-то позитивного настроя, я чувствовал, что у меня даже нет сил на тренировки. Теперь всё совсем по-другому. Мне не нужно [заставлять] себя тренироваться, я делаю это, потому что хочу быть лучше, чем я был в прошлом сезоне», — приводит слова Баркова пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2024/2025 29-летний Барков провёл 90 матчей за «Флориду», в которых забил 23 гола и сделал 63 результативные передачи. Вместе с командой во второй раз выиграл Кубок Стэнли.