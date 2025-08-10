Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Хочу быть лучше, чем в прошлом году». Барков — о своих перспективах в новом сезоне НХЛ

«Хочу быть лучше, чем в прошлом году». Барков — о своих перспективах в новом сезоне НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный обладатель Кубка Стэнли финский нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков оценил прошлый сезон в НХЛ и рассказал о своих амбициях в новом.

«Прошлый год был таким напряжённым. У меня даже не было возможности сесть и подумать о том, что произошло. Теперь у меня есть такая возможность. В прошлом году у меня не было какого-то позитивного настроя, я чувствовал, что у меня даже нет сил на тренировки. Теперь всё совсем по-другому. Мне не нужно [заставлять] себя тренироваться, я делаю это, потому что хочу быть лучше, чем я был в прошлом сезоне», — приводит слова Баркова пресс-служба НХЛ.

В сезоне-2024/2025 29-летний Барков провёл 90 матчей за «Флориду», в которых забил 23 гола и сделал 63 результативные передачи. Вместе с командой во второй раз выиграл Кубок Стэнли.

Материалы по теме
Фото
Александр Барков привёз Кубок Стэнли в родной Тампере
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android