Епанчинцев — о выборе капитана «Сибири»: не сомневаемся в Широкове

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос о выборе капитана на предстоящий сезон в КХЛ.

— Определились ли с капитаном, им останется Сергей Широков?

— Не то чтобы определились. Мы понимаем важность каждого. Не сомневаемся в Сергее Сергеевиче. Ещё не решили, кто будет выбирать: команда или тренерский штаб. Информация будет чуть позже, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Этим летом «Сибирь» продлила контракт с 39-летним нападающим Сергеем Широковым. Соглашение рассчитано на один сезон. Широков — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира (2012, 2014), обладатель Кубка Гагарина 2017 года.