Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Епанчинцев — о выборе капитана «Сибири»: не сомневаемся в Широкове

Епанчинцев — о выборе капитана «Сибири»: не сомневаемся в Широкове
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев ответил на вопрос о выборе капитана на предстоящий сезон в КХЛ.

— Определились ли с капитаном, им останется Сергей Широков?
— Не то чтобы определились. Мы понимаем важность каждого. Не сомневаемся в Сергее Сергеевиче. Ещё не решили, кто будет выбирать: команда или тренерский штаб. Информация будет чуть позже, — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Этим летом «Сибирь» продлила контракт с 39-летним нападающим Сергеем Широковым. Соглашение рассчитано на один сезон. Широков — олимпийский чемпион 2018 года, двукратный чемпион мира (2012, 2014), обладатель Кубка Гагарина 2017 года.

Материалы по теме
«Они тянутся к такому капитану, как Широков». Епанчинцев — о молодых игроках «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android