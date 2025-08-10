Алексей Яковлев: на бумаге у «Сибири» собирается боеспособный коллектив

Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев ответил на вопрос о новичках команды и ожиданиях от предстоящего сезона в КХЛ.

— Как реагировали на новости о подписаниях «Сибири», достаточно именитых игроков пришло?

— Да как обычно, ничего нового, стандартный процесс. Хорошие ребята пришли, заменили ребят, которые ушли в другой клуб. По фамилиям у нас боеспособный коллектив.

— Была реакция в стиле «банда у нас неплохая собирается»?

— Да-да, вот это было, согласен. Но это, опять же, на бумаге. Надо доказывать, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Напомним, в прошлом сезоне «Сибирь» с восьмого места в Восточной конференции вышла в плей-офф КХЛ, где уступила в первом раунде «Салавату Юлаеву» в семи матчах.