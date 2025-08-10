Алексей Яковлев — о предсезонке «Сибири»: подготовка сложнее, чем в прошлом сезоне

Нападающий «Сибири» Алексей Яковлев рассказал о подготовке к новому сезону в КХЛ и о своём прогрессе в прошлом чемпионате.

— В прошлом сезоне были проблемы с играми после длительного перерыва, были ли внесены изменения в подготовку в связи с этим?

— Скажу так, предсезонка в этом году сложнее, прямо ощущается. Думаю, будем лучше себя чувствовать, паузы эти нас не должны больше выбивать. Надо давать себе отчёт, как подходить к играм.

— Подписали новый двухлетний контракт после хорошего сезона, рассматриваете ли его как ступеньку к соглашению получше?

— Нет, спортивная жизнь такая, что надо жить сегодняшним днём, случиться может что угодно. Надо стараться как можно дольше играть, это занятие всей жизни. Семья, родители, жена мне помогают – надо и им помочь.

— В прошлом сезоне ваша роль поменялась, вы стали твёрдым игроком основы, лидером. Как вам нахождение в этом амплуа?

— На самом деле на это акцент не делаю. У нас есть ребята, которые поиграли побольше и делали это в топовых клубах. Я смотрю на них и пытаюсь делать всё зависящее от себя. Если кто-то слушает, хорошо. Я особо не разговариваю, у нас есть ребята, кто проявляет себя в этом плане.

— Необязательно же словами это делать, можно же как в шестом матче первого раунда плей-офф с «Салаватом Юлаевым», когда вы вышли на третий период с серьёзным повреждением.

— Там просто у нас два центра вылетело, помимо меня. Я сделал тогда правильный шаг, выйдя на лёд, — сказал Яковлев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.