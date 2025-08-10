Скидки
«Рутина». Форвард «Сибири» Рассказов рассказал о восстановлении от тяжёлой травмы

«Рутина». Форвард «Сибири» Рассказов рассказал о восстановлении от тяжёлой травмы
Нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов рассказал о своём состоянии после травмы голеностопа, полученной в шестом матче серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева».

— Кирилл, как ваше здоровье?
— Всё хорошо, с удовольствием тренируюсь, всё зажило.

— Как проходило восстановление и завершилось ли оно?
— Оно завершилось до конца, но восстановление – рутина. Когда видишь улучшения каждый день, это даёт тебе сил. Хотелось скорее вернуться на лёд.

— Оно прошло быстрее ожидаемого срока?
— Тут дело такое, нюансы остаются, конечно, но это поправимо – через тренировки решим, — сказал Рассказов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

33-летний Рассказов перешёл в «Сибирь» по ходу прошлого сезона из «Сочи». За новосибирскую команду сыграл 36 матчей с учётом плей-офф и набрал 11 (4+7) очков.

