Рассказов — о продлении контракта с «Сибирью»: не было сомнений в том, что я восстановлюсь

Нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов прокомментировал продление контракта с клубом на один сезон.

— Как проходили переговоры о новом контракте с «Сибирью»?

— Я не был в это сильно вовлечён, желания менять команду не было, быстро обо всём договорились, я поставил подпись, и всё.

— Было ли у вас чувство неопределённости: продлят ли контракт с игроком, только что получившим тяжёлую травму?

— Да нет, все взрослые люди. Не могу сказать, что совсем не было, но, повторюсь, всё прошло очень быстро. У меня не было сомнений в том, что я восстановлюсь, у руководителей тоже, — сказал Рассказов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

33-летний Рассказов перешёл в «Сибирь» по ходу прошлого сезона из «Сочи». За новосибирскую команду сыграл 36 матчей с учётом плей-офф и набрал 11 (4+7) очков.