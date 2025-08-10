Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Рассказов — о продлении контракта с «Сибирью»: не было сомнений в том, что я восстановлюсь

Рассказов — о продлении контракта с «Сибирью»: не было сомнений в том, что я восстановлюсь
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Сибири» Кирилл Рассказов прокомментировал продление контракта с клубом на один сезон.

— Как проходили переговоры о новом контракте с «Сибирью»?
— Я не был в это сильно вовлечён, желания менять команду не было, быстро обо всём договорились, я поставил подпись, и всё.

— Было ли у вас чувство неопределённости: продлят ли контракт с игроком, только что получившим тяжёлую травму?
— Да нет, все взрослые люди. Не могу сказать, что совсем не было, но, повторюсь, всё прошло очень быстро. У меня не было сомнений в том, что я восстановлюсь, у руководителей тоже, — сказал Рассказов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

33-летний Рассказов перешёл в «Сибирь» по ходу прошлого сезона из «Сочи». За новосибирскую команду сыграл 36 матчей с учётом плей-офф и набрал 11 (4+7) очков.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Рутина». Форвард «Сибири» Рассказов рассказал о восстановлении от тяжёлой травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android