«Я всегда готов помогать «Динамо». Роман Ротенберг — о трансферной политике бело-голубых

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг оценил трансферную политику бело-голубых и заявил, что всегда готов помочь в этом компоненте.

— Как оцените усиление «Динамо»? Стало ли «Динамо» сильнее? Есть ли у вас возможность помогать команде в трансферах?
— Я всегда готов помогать «Динамо». Я всегда готов помогать в целом. Если кто-то ко мне обращается, то я всегда помогаю. Если вы ко мне обратитесь, то я вам помогу.

— Ситуация с Никитой Гусевым смотрится не очень хорошо с репутационной точки зрения.
— Здесь всегда есть какие-то детали по регламенту, узкие места, которые надо улучшать. Это вечная история. Позитива сейчас стало больше. Какие-то решения нет смысла осуждать. Игра покажет.

— Есть какое-то воодушевление? Комтуа вернулся.
— Он никуда не уезжал.

— Он мог уехать. Ваш любимый игрок.
— Комтуа играл у Галлана на чемпионате мира. Это игрок высокого уровня, он прошёл систему Канады. Это сильный игрок, — сказал Ротенберг в видео, опубликованном на странице телеграм-канала «ДинамоМетр».

