Матвей Мичков и Егор Замула сделали совместный снимок на льду после гала-матча на Ovi Cup

Российские игроки «Филадельфии Флайерз» нападающий Матвей Мичков и защитник Егор Замула сделали совместный снимок на льду после гала-матча в рамках турнира Ovi Cup, финал которого прошёл в субботу, 9 августа, на «Арене-Мытищи».

Фото: Максим Грачёв, Ovi Cup

В гала-матче команда Александра Овечкина обыграла команду Павла Дацюка со счётом 11:7. Замула и Мичков выступали в составе победителей. На счету форварда «Флайерз» две заброшенные шайбы.

Ранее оба хоккеиста «Филадельфии» в составе команды «Запад» (НХЛ) приняли участие в благотворительном «Матче года» — 2025. Российские игроки НХЛ одержали разгромную победу над звёздами КХЛ со счётом 15:3.