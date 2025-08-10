«Детройт» вернул надпись Hockey Town в центральный круг в честь 100-летия клуба

«Детройт Ред Уингз» в честь 100-летия с момента основания вернул легендарную надпись Hockey Town (хоккейный город) в центральный круг вбрасывания. Юбилей клуб будет отмечать в следующем сезоне.

Фото: https://nhl.com/redwings

Надпись отсутствовала на льду спустя семь лет. Решение было принято по результатам опроса болельщиков «Ред Уингз». Им было предложено два варианта оформления центрального круга – оба с юбилейным логотипом, но один с надписью Hockey Town, а другой без неё. Болельщики выбрали первый вариант.

Отметим, что надпись присутствовала в центре площадки с 1996 по 2018 год – за этот период «Детройт» выиграл четыре Кубка Стэнли (1997, 1998, 2002, 2008).

В НХЛ клуб выступает с 1926 года, до 1932-го он играл под другими названиями («Кугарс» и «Фэлконс»).