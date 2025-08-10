Кравчук назвал условие, при котором российских хоккеистов могли реально выслать из НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина (в качестве тренера) Игорь Кравчук отреагировал на новость о возможной высылке российских хоккеистов из США во время президентства Джо Байдена.

— В западных СМИ прошла информация о том, что советник Белого дома по национальной безопасности в администрации президента Джо Байдена в 2024 году рассматривал возможность высылки из США российских хоккеистов. Тот год вы провели в США и Канаде. Верили в такую возможность?

— С деталями этой статьи пока ознакомиться не успел, у нас в «Спартаке» интенсивная предсезонка. Но, судя по той напряжённой атмосфере, которая была в Северной Америке в 2024 году и которая частично сохранилась и в 2025-м, такое развитие событий было вполне возможным. При одном условии.

— Каком?

— Если бы в США переизбрали президента Байдена. Но гонка у него не сложилась, эффектно победил Трамп. После чего номер с высылкой уже не проходил. Ну о чём тут говорить, если при Трампе появилась идея о матчах между хоккеистами НХЛ и КХЛ?

Поймите, НХЛ – это прежде всего большой бизнес. Никто не будет рубить сук, на котором сидит. При этом влияние политики есть и на НХЛ. Скажем, на Кубке мира – или четырёх наций, который проводит лига, тоже не было сборной России. Поэтому я и говорю о том, что запрет российских игроков был в общем-то реален. В том случае, если бы в североамериканской политике продолжили бы закручивать гайки. К счастью, этого не произошло, на выборах президента США победил здравый смысл, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.