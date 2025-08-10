Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Мостовой: если бы занимался хоккеем, то мог бы уехать в НХЛ

Александр Мостовой: если бы занимался хоккеем, то мог бы уехать в НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака», сборных СССР и России Александр Мостовой во время гала-матча на Ovi Cub ответил на вопрос о возможной карьере хоккеиста.

— А ведь вы могли бы в НХЛ играть, если бы в своё время занялись не футболом, а хоккеем?
— Это было бы лет 45 назад. Если бы я активно занимался хоккеем, то мог бы уехать в НХЛ вместе с нашими игроками первой волны. Готов об этом помечтать. Но я занялся футболом.

— Приятно оказаться в такой компании, сыграть вместе с Овечкиным, Дацюком и другими легендами?
— Сейчас посмотрим на них на льду! Ну да ладно, что мы — в первый раз играем, что ли? Мы постоянно проводим матчи друг с другом. Просто у нас уже другое поколение, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» 56-летний Мостовой принял участие в гала‑матче на «Кубке Овечкина», который проходил в субботу, 9 августа, в Мытищах.

Материалы по теме
Мостовой: футбол и хоккей всегда впереди. Как фигурное катание может соревноваться с ними?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android