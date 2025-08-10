Александр Мостовой: если бы занимался хоккеем, то мог бы уехать в НХЛ

Бывший футболист «Спартака», сборных СССР и России Александр Мостовой во время гала-матча на Ovi Cub ответил на вопрос о возможной карьере хоккеиста.

— А ведь вы могли бы в НХЛ играть, если бы в своё время занялись не футболом, а хоккеем?

— Это было бы лет 45 назад. Если бы я активно занимался хоккеем, то мог бы уехать в НХЛ вместе с нашими игроками первой волны. Готов об этом помечтать. Но я занялся футболом.

— Приятно оказаться в такой компании, сыграть вместе с Овечкиным, Дацюком и другими легендами?

— Сейчас посмотрим на них на льду! Ну да ладно, что мы — в первый раз играем, что ли? Мы постоянно проводим матчи друг с другом. Просто у нас уже другое поколение, — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Двукратный чемпион СССР в составе «Спартака» 56-летний Мостовой принял участие в гала‑матче на «Кубке Овечкина», который проходил в субботу, 9 августа, в Мытищах.