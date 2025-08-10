Владимир Тарасенко совершил водную прогулку с сыном на сапборде

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко прокатился с сыном на сапборде. Совместное фото водной прогулки отца и сына разместила на своей странице в социальных сетях супруга хоккеиста Яна Тарасенко.

Фото: Из личного архива Яны Тарасенко

«Круто», — подписала фото Яна.

У Владимира и его супруги трое детей: пасынок Марк (родился 5 апреля 2007 года), Александр (родился 17 мая 2016 года) и Артём (родился 6 июня 2019 года). Яна и Владимир поженились в 2015 году. Форвард «Миннесоты» младше супруги на четыре года.

Тарасенко перешёл в «Миннесоту» в это межсезонье из «Детройт Ред Уингз». В прошлом сезоне 33-летний форвард набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «-13» в 80 матчах за «красные крылья».