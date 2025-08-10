«Полны решимости изменить ситуацию». Рэймонд — о невыходе «Детройта» в плей-офф с 2016-го

Шведский нападающий «Детройт Ред Уингз» Лукас Рэймонд высказался по поводу того, что его клуб девятый год подряд не может выйти в плей-офф.

«Ты растёшь, играя в хоккей, и играешь ради того, чтобы побеждать. Конечно, когда ты не можешь этого сделать, это расстраивает. Это совсем не весело. Думаю, я говорю за всех одноклубников. Все полны решимости изменить ситуацию и очень скоро сделать следующий шаг», — приводит слова Рэймонда пресс-служба НХЛ.

В прошлом сезоне «Детройт» занял 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, отстав на пять очков от зоны плей-офф. 23-летний Рэймонд набрал 80 (27+53) очков, что является его личным рекордом в НХЛ.