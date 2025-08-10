Иван Демидов сделал эффектную голевую передачу в летнем лагере «Монреаля»

‎Российский нападающий Иван Демидов сделал шикарную голевую передачу во время тренировки в летнем лагере «Монреаль Канадиенс». Форвард подхватил шайбу у борта, красивым обманным движением ушёл от защитника, сблизился с вратарём и сделал пас на дальнюю штангу.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео голевой атаки команды Ивана Демидова.

Напомним, 19-летний Демидов в апреле этого года подписал трёхлетний контракт новичка с «Монреалем». В прошлом сезоне он сыграл семь матчей за «Канадиенс» (включая плей-офф), забросил одну шайбу и сделал три результативные передачи.

Первый матч нового сезона-2025/2026 «Монреаль» проведёт в гостях 8 октября с «Торонто Мэйпл Лифс».