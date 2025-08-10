«Им придётся выгнать меня из НХЛ». 37-летний Маршан — о шестилетнем контракте с «Флоридой»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, форвард «Флориды Пантерз» 37-летний Брэд Маршан высказался по поводу заключения со своим клубом контракта сроком на шесть лет.

«Им придётся выгнать меня из лиги, чтобы я закончил. Я буду играть до тех пор, пока могу. Когда я услышал, как один из моих тренеров сказал: «У нас так мало времени, чтобы играть в эту игру и получать от этого удовольствие, и мы называем это работой, но это не то же самое, что зарабатывать на жизнь игрой», я запомнил эти слова. Чем дольше ты играешь, тем ближе ты к финишу. Ты как будто хочешь держаться за это как можно дольше. Я всегда так думал, и сегодня я так же мыслю. Я хочу играть как можно дольше», — приводит слова Маршана RG.

37-летний Маршан всю карьеру НХЛ играл в составе «Бостон Брюинз», но присоединился к «Пантерз» в результате обмена в марте 2025 года. На момент окончания контракта с «пантерами» ему исполнится 43 года.