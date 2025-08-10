Четырёхлетние сыновья Патрика Кейна и Алекса Дебринкэта устроили драку на льду

Четырёхлетние сыновья американских нападающих «Детройт Ред Уингз» Патрика Кейна и Алекса Дебринкэта устроили потасовку на льду во время матча на мероприятии детской лиги Джонни Уэста. Их отцы были приглашены в качестве гостей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео забавной потасовки Патрика Кейна III и Арчи Дебринкэта.

Отметим, что Патрик Кейн — старший и Алекс Дебринкэт на протяжении нескольких лет выступают вместе в НХЛ и нередко выходят на лёд в одном звене. С сезона-2017/2018 по 2021/2022 они играли в «Чикаго Блэкхоукс», сезон-2022/2023 провели в разных командах, но через год воссоединились в «Детройте».