Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Четырёхлетние сыновья Патрика Кейна и Алекса Дебринкэта устроили драку на льду

Четырёхлетние сыновья Патрика Кейна и Алекса Дебринкэта устроили драку на льду
Комментарии

Четырёхлетние сыновья американских нападающих «Детройт Ред Уингз» Патрика Кейна и Алекса Дебринкэта устроили потасовку на льду во время матча на мероприятии детской лиги Джонни Уэста. Их отцы были приглашены в качестве гостей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео забавной потасовки Патрика Кейна III и Арчи Дебринкэта.

Отметим, что Патрик Кейн — старший и Алекс Дебринкэт на протяжении нескольких лет выступают вместе в НХЛ и нередко выходят на лёд в одном звене. С сезона-2017/2018 по 2021/2022 они играли в «Чикаго Блэкхоукс», сезон-2022/2023 провели в разных командах, но через год воссоединились в «Детройте».

Материалы по теме
Патрик Кейн — о Блэшилле: жёсткий тренер, молодёжи «Чикаго» это пойдёт на пользу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android