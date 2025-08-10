37-летний Маршан назвал главный фактор подписания долгосрочного контракта с «Флоридой»

Форвард «Флориды Пантерз» 37-летний Брэд Маршан рассказал, что подписание клубом долгосрочных контрактов с нападающим Сэмом Беннеттом и защитником Аароном Экбладом стало главным фактором в его решении заключить соглашение с «пантерами» на шесть лет.

«Продление Беннетта и Аарона стало решающим фактором для моего решения остаться. Эти ребята потрясающие, мне с ними очень комфортно, и я действительно хотел остаться. Я просто не думал, что это возможно. Я не особо обращал внимание на ситуацию с потолком зарплат, но я знал, что мы с этим столкнёмся», — приводит слова Маршана RG.

29-летние Беннетт и Экблад заключили с «Флоридой» контракты на восемь лет. Отметим, что Беннетт в прошлом сезоне стал обладателем «Конн Смайт Трофи».