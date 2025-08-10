Скидки
В Федерации хоккея Великобритании назвали своей целью медали на Олимпиаде-2034

Генеральный директор Федерации хоккея Великобритании Генри Сталенс рассказал об амбициозных целях национальной сборной.

«В соответствии с нашей стратегией и в партнёрстве с министерством спорта Великобритании мы закладываем фундамент для возвращения наших мужской, женской и паралимпийской сборных на олимпийскую арену в 2030 году и конкурентоспособность на медальном уровне — к 2034-му», — написал Сталенс на своей странице в социальных сетях, добавив пост про победу сборной Великобритании по хоккею на Олимпиаде в 1936 году.

Британские хоккеисты последний раз участвовали в Олимпийских играх в 1952 году, заняв там пятое место. В 2024 году сборная Великобритании выступала в высшем дивизионе чемпионата мира, но заняла предпоследнее, 15-е место и вылетела в группу B.

