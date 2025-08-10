«Лада» сыграет в юбилейной форме на предсезонных турнирах в честь 50-летия клуба

Пресс-служба «Лады» сообщила, что в преддверии 50-летнего юбилея тольяттинского клуба игроки выйдут на лёд в специально разработанной форме, в которой сыграют на предстоящих товарищеских матчах в рамках предсезонного сбора.

«Подопечные Бориса Миронова наденут новые джерси на Кубке Минска, дома в контрольном матче с «Ак Барсом» и на Кубке губернатора Челябинской области», — написано в сообщении пресс-службы «Лады».

Фото: Пресс-служба ХК «Лада»

«Лада» основана 31 августа 1976 года. До 1990 года клуб носил название «Торпедо». Двукратный чемпион России и обладатель Кубка Европы, победитель Континентального кубка. В сезонах-2008/2009 и 2009/2010, а также с сезона-2014/2015 по 2017/2018 выступал в Континентальной хоккейной лиге. С сезона-2023/2024 команда снова выступает в КХЛ. Имеет фарм-клуб «Ладья».