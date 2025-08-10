«Офтальмолог сказал, что я стреляю лазером». Глотов рассказал о прохождении медосмотра

Нападающий «Трактора» Василий Глотов рассказал о прохождении медицинского осмотра перед началом предсезонного сбора.

«Я проходил велосипед с нагрузкой, ЭКГ, УЗИ, кардиолога, хирурга, офтальмолога, невролога, ЛОРа. Сказали, что я в поряде. Офтальмолог сказал, что я стреляю лазером. В целом нагрузка обычная, просто смотрят, когда поднимается пульс, давление проверяют, и как оно падает, соответственно», — сказал Глотов в видео, опубликованном пресс-службой «Трактора».

Глотов был обменян по ходу прошлого сезона из петербургского СКА. 27-летний форвард набрал 25 (7+18) очков в 49 матчах за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ-2024/2025 и Кубке Гагарина.