«Пришло время начать всё сначала». Голкипер Крис Дриджер — о переходе в «Трактор»

Новичок «Трактора» канадский вратарь Крис Дриджер поделился первыми впечатлениями от нахождения в Челябинске.

— Отличная погода. Пока ещё привыкаю ко всему, но всё идёт хорошо.

— Как добрался до Челябинска?

— Путь был неблизким, но всё прошло гладко. Я приехал с женой и собакой.

— «Трактор» — новый вызов для тебя?

— Да, конечно, я этому рад. Я долгое время играл в Северной Америке — время перевернуть страницу и начать всё сначала здесь. С нетерпением жду знакомства с командой. Слышал, что это сплочённый коллектив. Уже познакомился с некоторыми — отличные ребята. И наши, из Северной Америки, тоже, — сказал Дриджер в видео, опубликованном пресс-службой «Трактора».

31-летний Дриджер подписал соглашение с челябинским клубом до конца сезона-2025/2026. На драфте НХЛ 2012-го вратарь был выбран в третьем раунде под общим 76-м номером клубом «Оттава Сенаторз». С 2021-го являлся игроком «Сиэтл Кракен», в системе которого выступал в течение пары лет. На чемпионате мира — 2022 завоевал со сборной Канады серебряные медали, сыграв шесть матчей.