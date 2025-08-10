«Просидел у стоматолога до трёх ночи». Алексеев рассказал, как потерял 6 зубов в плей-офф

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Александр Алексеев заявил, что потерял шесть зубов в матче плей-офф НХЛ. В прошлом плей-офф россиянин получил удар клюшкой по лицу, выступая за «Вашингтон Кэпиталз» в первом матче серии с «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ, 4-1).

«Я был полон сил, хорошо играл, и в третьем периоде – бац, мне выбили зубы. Удаления не было, судьи сказали, что это «часть завершающего движения». И всё – минус шесть зубов. Три верхних полностью выбиты, вместе с корнями. Три нижних сколоты, один сломался внутри.

Я пошёл в раздевалку, но вернулся [в овертайме]. К счастью, мы сразу забили – Ови отлично попал. После игры я сразу же пошёл к стоматологу и просидел там до трёх часов ночи. Операция, швы… Они даже пытались вырвать один верхний зуб из десны плоскогубцами – безуспешно.

Позже мне сделали две пластины, которые крепятся к соседним зубам. Нижние просто подпилили и поставили коронки. Пластины временные – в постоянных нет смысла. Потому что если их снова выбьют, может быть перелом черепа – штифты войдут в челюсть», – цитирует Алексеева RG.