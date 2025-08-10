Нападающий системы СКА рассказал, как Ротенберг влиял на решения тренеров клуба МХЛ

Нападающий системы СКА Матвей Короткий заявил, что бывший главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг не влиял на решения тренеров в МХЛ. «СКА-1946» вышел в финал минувшего Кубка Харламова, где уступил МХК «Спартак» со счётом 3-4 в серии.

– По ходу финальной серии Роман Ротенберг оказался рядом со скамейкой. Насколько много он вам подсказывал как команде или кому-то лично? Некоторых знает лучше как хоккеистов, потому что в КХЛ у него играли.

– Мне кажется, как и во всех клубах, тренеры КХЛ советуются с тренерами МХЛ. Лично мне пару раз подсказал, куда бросить Кузьменко, чтобы пробить. Но сначала не шла шайба. А так мы следовали установкам Германа Михайловича Титова и играли по нашей схеме, ничего не меняли.

– Сильно ли вам помогало то, что вы были действующими чемпионами и всё это проходили? Или, наоборот, мешало?

– И не мешало, и не помогало. Прошлый сезон уже все забыли, сыграли в регулярке почти 60 матчей. Плей-офф – новая история, команды, игроки, тактика, – цитирует Короткого пресс-служба КХЛ.