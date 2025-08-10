«Даже рад, что так сложилось». Алексеев — о том, что «Вашингтон» не продлил с ним контракт

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Александр Алексеев оценил решение «Вашингтон Кэпиталз» не продлевать с ним контракт. Российский защитник был задрафтован столичным клубом в первом раунде под общим 31-м номером в 2018 году. В межсезонье «Вашингтон» не стал предлагать Алексееву контракт, защитник вышел на рынок свободных агентов и подписал соглашение с «Питтсбургом».

«Всё к этому шло. В начале или середине июня мне сказали, что не будут продлевать мой контракт. Я ничуть не удивился. Учитывая, как мало я играл, даже рад, что всё так сложилось.

Когда я подписывал двухлетний контракт, мне сказали: «Будь готов играть в каждом матче. У тебя был хороший сезон – будь готов». Я усердно работал всё лето, приехал в тренировочный лагерь, а потом они начали подписывать других игроков. Что есть, то есть. Я благодарен «Вашингтону» и с нетерпением жду следующего сезона в «Питтсбурге», – цитирует Алексеева RG.