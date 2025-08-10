Скидки
Глотов рассказал, какой медицинский тест для него оказался самым тяжёлым

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Трактора» Василий Глотов рассказал, какой медицинский тест для него был самым тяжёлым. Ранее хоккеисты челябинского клуба прошли углублённое медицинское обследования перед стартом предсезонной подготовки.

— Тесты, которые ты сегодня сдавал, даются тебе легко?
— Велосипед — неприятный. Я сдавал его рано утром. А прилетел вчера поздно вечером. С этой точки зрения, если честно, было тяжело. Но в целом — нагрузка обычная. Просто смотрят, как поднимается пульс, проверяют, как падает давление. Обыкновенный тест, нужная вещь. Больше нечего сказать», — цитирует Глотова пресс-служба «Трактора».

Глотов был обменян по ходу прошлого сезона из петербургского СКА. 27-летний форвард набрал 25 (7+18) очков в 49 матчах за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025 и Кубке Гагарина.

Комментарии
