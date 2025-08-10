Глотов рассказал, какой медицинский тест для него оказался самым тяжёлым

Нападающий «Трактора» Василий Глотов рассказал, какой медицинский тест для него был самым тяжёлым. Ранее хоккеисты челябинского клуба прошли углублённое медицинское обследования перед стартом предсезонной подготовки.

— Тесты, которые ты сегодня сдавал, даются тебе легко?

— Велосипед — неприятный. Я сдавал его рано утром. А прилетел вчера поздно вечером. С этой точки зрения, если честно, было тяжело. Но в целом — нагрузка обычная. Просто смотрят, как поднимается пульс, проверяют, как падает давление. Обыкновенный тест, нужная вещь. Больше нечего сказать», — цитирует Глотова пресс-служба «Трактора».

Глотов был обменян по ходу прошлого сезона из петербургского СКА. 27-летний форвард набрал 25 (7+18) очков в 49 матчах за «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ — 2024/2025 и Кубке Гагарина.