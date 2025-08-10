Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Босс НХЛ отреагировал на слухи о желании правительства США выдворить российских игроков

Босс НХЛ отреагировал на слухи о желании правительства США выдворить российских игроков
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на слухи о желании правительства США выдворить российских игроков

— Издание Wall Street Journal опубликовало информацию, что правительство США хотело выслать российских хоккеистов из страны из-за ситуации на Украине. Знают ли в НХЛ что-нибудь об этой идее?
— Нет. С нами не связывались по этому вопросу, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, по информации Wall Street Journal, накануне масштабного обмена заключёнными в августе 2024 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассматривал вариант выдворения всех российских хоккеистов из США, чтобы надавить на российское правительство и добиться освобождения американских граждан, заключённых под стражу в России.

Материалы по теме
WSJ: администрация Байдена была готова выдворить из США Овечкина и других россиян из НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android