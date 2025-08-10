Босс НХЛ отреагировал на слухи о желании правительства США выдворить российских игроков

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на слухи о желании правительства США выдворить российских игроков

— Издание Wall Street Journal опубликовало информацию, что правительство США хотело выслать российских хоккеистов из страны из-за ситуации на Украине. Знают ли в НХЛ что-нибудь об этой идее?

— Нет. С нами не связывались по этому вопросу, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, по информации Wall Street Journal, накануне масштабного обмена заключёнными в августе 2024 года советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассматривал вариант выдворения всех российских хоккеистов из США, чтобы надавить на российское правительство и добиться освобождения американских граждан, заключённых под стражу в России.