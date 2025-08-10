Скидки
«Выдающаяся история». Семикратный обладатель Кубка Стэнли рассказал о детстве Панарина

«Выдающаяся история». Семикратный обладатель Кубка Стэнли рассказал о детстве Панарина
Аудио-версия:
Комментарии

Семикратный обладатель Кубка Стэнли и бывший главный тренер СКА Барри Смит рассказал, как нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин купил первую подходящую пару коньков. Американский специалист работал в СКА с апреля 2007 по март 2010 года.

«Хочу рассказать вам об одном парне, который жил неподалёку от Челябинска в очень бедной семье. Семья была настолько бедной, что его мать собирала деньги на первые коньки по соседям. А когда коньки были куплены, они были парню на три размера больше. Но он любил хоккей и хотел тренироваться, потому ездил на автобусе до Челябинска. Он мечтал о хоккейной карьере и смотрел хоккей по телевизору. Деньги за проезд до Челябинска отдавал водителю, но водитель их не брал, а складывал в конверт. А когда конверт наполнился, то парню в конце первого сезона таких поездок купили нормальную пару коньков. И сейчас парень играет за «Рейнджерс», зарабатывает около $ 9 млн. Это Панарин. Выдающаяся история», — сказал Смит в социальной сети.

