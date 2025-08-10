Скидки
Трое российских хоккеистов вошли в 25 лучших игроков «Детройта» по версии Daily Faceoff

Трое российских хоккеистов попали в 25 лучших игроков в истории «Детройт Ред Уингз» по версии Daily Faceoff. На 16-м месте оказался защитник Владимир Константинов, восьмое место занял нападающий Павел Дацюк, шестым стал форвард Сергей Фёдоров. Первое место в рейтинге занял легендарный канадский нападающий Горди Хоу.

«Если бы не несчастный случай, Константинов был бы в Зале славы, и точка. Внушительный защитник, бывший игрок сборной СССР играл жёстко, в то время, когда россияне считались мягкотелыми. В Константинове не было мягкотелости», — цитирует журналиста Тайлера Кюля Daily Faceoff.

Константинов дважды входил в четвёрку лучших по итогам голосования за «Норрис Трофи», заняв второе место после Брайана Лича в сезоне-1996/1997. Показатель полезности Константинова за карьеру «+185» — четвёртый в истории «Детройта».

