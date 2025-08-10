Кравчук ответил, поддержала бы Канада решение США выслать российских хоккеистов из НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Гагарина (в качестве тренера) Игорь Кравчук отреагировал на новость о возможной высылке российских хоккеистов из США во время президентства Джо Байдена и заявил, что Канада поддержала бы подобное решение.

— Многие болельщики считают, что такая хоккейная страна, как Канада, не поддержала бы запрет российских игроков НХЛ, введённый президентом США. Это так?

— Вряд ли это так. Наоборот, в Канаде сильны антироссийские настроения. О чём тут говорить, если даже легенду страны – Уэйна Гретцки – в последние месяцы активно ругают за то, что он поддерживает Трампа и не высказывает своего отношения к событиям в Европе. Находясь в прошлом году в Северной Америке, я не сильно удивился бы, если бы состоялся запрет российских игроков НХЛ. И, мягко говоря, вряд ли канадские клубы выступили бы против, — приводит слова Кравчука Russia-Hockey.