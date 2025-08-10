Камил Гаджиев объяснил, занимается ли Овечкин пропагандой алкоголя, употребляя пиво

Глава АМС Fight Nights и бывший первый заместитель генерального директора «Адмирала» Камил Гаджиев ответил на вопрос, стоит ли капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину отказаться от привычки пить пиво на стадионах и в медиапространстве.

«Во-первых, бокал пива ещё никому не навредил. А вот два, возможно, уже вредят. Думаю, Саня пьёт пивасик на протяжении всей карьеры. Менять привычки, когда ты лучший снайпер в истории, — странно. Надо уже оставаться там, где ты есть. Это его фишка. Дети вырастут и сами примут решение.

Не считаю, что Овечкин занимается пропагандой алкоголя, попивая пиво. Тем более он всегда об этом говорит с юмором. Он же не ходит и не рекламирует пиво. К этому надо относиться с долей юмора», — цитирует Гаджиева Legalbet.