«Надо брать пример с НХЛ». Каменев не поддержал поздние чемпионские парады в КХЛ

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев высказался о поздних чемпионских парадах в КХЛ. Ранее «Локомотив» провёл парад лишь 3 августа, хотя стал обладателем Кубка Гагарина 21 мая.

«Нам надо, конечно, брать пример с НХЛ. Как «Флорида» провела чемпионский парад. Почти сразу после победы в Кубке Стэнли. Может, какой-то регламент придумать для клубов.

У нас так же в ЦСКА было два года подряд, как у «Локомотива». Я считаю, это неудобно. Тот азарт, та эйфория после победы в течение недели уже не так чувствуются через два месяца. Болельщики это не так чувствуют. За это время тренер ушёл, игроки разошлись. И их, конечно, уже не будут в клуб обратно приглашать и праздновать», — цитирует Каменева Allhockey.ru.