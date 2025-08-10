Скидки
«Его руки завораживали». Daily Faceoff — о Дацюке в топ-25 игроков в истории «Детройта»

«Его руки завораживали». Daily Faceoff — о Дацюке в топ-25 игроков в истории «Детройта»
Журналист Daily Faceoff Тайлер Кюль восхитился игрой нападающего Павла Дацюка и поставил его на восьмое место в списке лучших игроков в истории «Детройт Ред Уингз».

«Один из самых одарённых игроков современности, Дацюк был воплощением универсального центрфорварда, но его руки завораживали. Дебютировав в легендарной команде, выигравшей Кубок Стэнли в 2002 году, Дацюк стал одним из самых ярких игроков в эпоху потолка зарплат», — цитирует Кюля Daily Faceoff.

В активе Дацюка золото Олимпиады (2018), два Кубка Стэнли (2002, 2008), золото чемпионата мира (2012) и Кубок Гагарина (2017). Он является единственным хоккеистом в мире, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира, Кубок Стэнли и Кубок Гагарина. Член Зала хоккейной славы с 2024 года.

